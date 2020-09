Ongeloof bij supporterscoördinator NAC: ‘Meen je dat nou? Deze beslissing hadden we niet zien aankomen’

De telefoon van de supporterscoördinator van NAC, Gijs Kluft, staat roodgloeiend sinds bekend is dat publiek voorlopig niet welkom is in de voetbalstadions. ,,Wij staan in nauw contact met de KNVB, maar zijn vooraf niet geïnformeerd. Ik was verbaasd toen ik het nieuws hoorde en had andere meer lokale maatregelen verwacht.”

Als supporterscoördinator is Kluft nauw betrokken bij de indeling van het stadion. ,,De afgelopen tijd zijn we vooral aan het regelen dat het goed geregeld wordt.” Stap voor stap werd het aantal toeschouwers opgeschaald. Van 250 toeschouwers in juli bij de oefenduels met BSC en Sparta Nijkerk op het trainingscomplex in Zundert, naar 2.000 bezoekers begin augustus in het Rat Verlegh Stadion bij de testwedstrijd NAC - SC Heerenveen richting een kleine 4.000 gouden seizoenkaarthouders in de competitie.

Ongeloof

,,Onze supporters willen heel graag in het stadion zijn. Mijn eerste reactie is er één van ongeloof. ‘Meen je dat nou?’ Iedereen heeft zich netjes aan de afspraken gehouden”, zegt Kluft. ,,De reacties naar de stewards, beveiligers en naar ons toe waren overwegend positief. Wij hebben geen capo’s, geen trommels. De sfeer in het stadion gaat met de wedstrijden mee, van geluid is slechts kortstondig sprake. Zelfs voor het rookbeleid tonen de mensen begrip.”

In aanloop naar iedere thuiswedstrijd schuift NAC aan voor een voetbaloverleg waar ook de brandweer, de politie, een gezondheidsorganisatie en de gemeente Breda bij aanwezig zijn. ,,We bespreken hoe de organisatie ervoor staat. We staan als club constant met alle partijen in contact; die lokale aanpak is door iedereen positief ontvangen. En drie uur voor een wedstrijd is er een briefing met stewards en beveiligers. Alles doen we eraan om het in goede banen te leiden. Deze beslissing hadden we niet zien aankomen.”

