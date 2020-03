Ongeloof bij NAC-trainer Hyballa: ‘Misschien besmetten wij in Leeuwarden gezonde mensen’

,,Ik zei het net tegen onze kok: Misschien gaan wij in Leeuwarden gezonde mensen besmetten. Ik bedoel: het kan zomaar dat je een coronaduel hebt tussen iemand met corona en iemand zonder corona.” Hyballa merkt aan zijn spelers dat de voorbereiding anders verloopt dan normaal het geval is. ,,De spelers zeggen: Het kan toch niet zijn dat wij morgen tegen Cambuur spelen? Als ik door Breda loop, zie ik dat de stad in een ghost town (spookstad) verandert.”

Stilleggen

,,Na de training kregen wij vandaag te horen dat Real Madrid in quarantaine is gegaan vanwege een coronageval. Dat is de grootste club van de wereld. Een speler van Juventus is positief getest op corona.” Als Hyballa om zich heen kijkt en ziet dat vrijwel alle competities in West-Europa tot nader orde zijn uitgesteld, komt hij tot de volgende conclusie: ,,De eredivisie en de eerste divisie twee weken stilleggen en de wedstrijden van de nationale teams (26-29 maart) schrappen, omdat veel spelers dan de halve wereld overvliegen tijdens de interlandperiode. Pas in april weer kijken of je kan voetballen. Net als in Italië.”