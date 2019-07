Onderbezetting NAC serieus probleem: ‘Maar we moeten niet panikeren, we weten wat we willen’

,,Het zegt wel wat dat we met Jordan (Jordan van der Gaag, red.) en Wout (Wout Neelen, red.) op links en rechts eindigen”, zegt de trainer over zijn twee gelegenheidsbacks die op het middenveld het best tot hun recht komen. ,,Maar we moeten niet panikeren. Nogmaals: we weten wat we willen en daar gaan we invulling aan geven.”

Links achterin doemt zich een aardig probleem op. Tiener Jethro Mashart loopt op zijn tenen, terwijl een alternatief niet voorradig is. ,,De speelwijze is afhankelijk van wat er nog gaat komen. Van der Gaag heb ik op de training wel eens als linksback gebruikt, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Jethro heeft alles gespeeld, maandag hebben we weer een zware pot, daarom hebben we gezegd: pak je rust. Het zegt natuurlijk iets over de bezetting. Er gaan spelers bijkomen, binnen een week verwacht ik dat we er beter opstaan. Hoeft niet per se na het weekend te zijn, het kan ook sneller gaan. Dat ligt aan onze directie. Wij hebben onze keuzes doorgegeven.”

Creativiteit

Brood koos tegen Westerlo (1-3-nederlaag) met Finn Stokkers en Boris Kudimbana voor een systeem met twee aanvallers. ,,De vorige keer (Sparta uit, red.) was het alleen met Finn in de spits, nu wilde ik zien hoe het met Boris en Sydney (Sydney van Hooijdonk, red.) zou gaan. Het hangt ook van de middenvelders af. We spelen met twee controleurs, maar we moeten ook creativiteit op de flanken hebben met spelers die óók als middenvelder uit de voeten kunnen. En backs die aanvallend ingesteld zijn.”

De Kroatische aanwinst Andrija Filipovic is na zijn twee goals tegen Lokomotiva Zagreb ver teruggezakt. Vrijdag in Leende werd hij na drie kwartier gewisseld. ,,De vorige wedstrijd had hij al last, daarom hebben we hem er nu uitgehaald. Uit tactisch oogpunt zat hij te veel op de hoogste linie. Als we met twee spitsen spelen, moet hij niet op de hoogste lijn spelen, maar vanuit het midden komen.”

Breekbaar