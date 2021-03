Ondanks saai voetbal meldt NAC zich in promotiestrijd

NAC moet winnen tegen De Graafschap en trekt zich terug op eigen helft. Het is het voetbal waar de aanhang van gruwelt. Het voetbal wat NAC onder Maurice Steijn op de mat legt, botst vaak met de huisstijl waar de intens betrokken supporters zich mee afficheren. Het is gewoon niet wat men wil zien in Breda. Dat het Rat Verlegh Stadion al maanden stil is vanwege het coronavirus, is in die zin een zegen voor de beleidsbepalers. De Yellow Army heeft na dertig wedstrijden namelijk schoon genoeg van het angstige spel van NAC.