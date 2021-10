Onbevangen Van Schuppen toont stalen ballen aan NAC-publiek: ‘De trainer was benieuwd of ik het ook durfde in een vol Rat Verlegh’

NAC-trai­ner De Graaf ziet genoeg verbeter­pun­ten: ‘Aan de bal moeten we meer initiatief nemen’

16 oktober NAC-trainer Edwin de Graaf was niet tevreden over het spel, maar de blijdschap overheerste na de overwinning op Jong AZ (1-0). ,,Hoewel we niet goed gevoetbald hebben, vind ik wel dat we hard gewerkt hebben om de drie punten over de streep te trekken. Dat is belangrijk in de fase waarin we nu zitten met de ploeg.”