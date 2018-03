Ömer Bayram aan vooravond Turkije-debuut: 'Breda blijft mijn thuis'

Voormalig NAC-talent hard op weg om de linksback van Turkije worden

6:31 Acht jaar na zijn officiële debuut als profvoetballer, gaat voor een oud NAC’er een langgekoesterde wens in vervulling. Ömer Bayram (26), wiens ouders in Breda zijn blijven wonen, gaat namens Turkije zijn interlanddebuut maken. Voor Nederland is hij nooit in beeld geweest, dus over Oranje heeft hij nooit hoeven nadenken.