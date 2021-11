Olij gelooft na ellenlang rondetafelgesprek in ommekeer: ‘Men mag van ons een brutaal en attractief NAC verwachten’

Een tiendaagse die voor NAC voelt als een barre wintertocht in een berenvel. En de passende, snijdende wind op het trainingscomplex in Zundert laat doelman Nick Olij, toch ingepakt in zijn puffer jas en capuchon, klappertanden. Even daarvoor zat hij nog in de warmte. Ruim anderhalf uur in een overleg. Met de meest ervaren collega's. Moreno Rutten, Jarchinio Antonia, Ralf Seuntjens, Roy Kortsmit, Dion Malone, Danny Bakker en Thom Haye schoven aan.