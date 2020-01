Olij: ‘Bepaalde mensen hebben gewoon een beetje liefde nodig’

,,Hij is duidelijk in wat hij wil, er zit een gedachte achter”, zegt Nick Olij over Willem Weijs, de interim-trainer van NAC. ,,Donderdagavond heeft hij een presentatie gegeven en uitgelegd wat hij van ons verwacht. Zijn visie is vooruit spelen en overal druk op de bal zetten. Het is aan ons om te laten zien hoeveel we waard zijn, we moeten knokken nu.”