Olij baalt na nederlaag bij Roda JC van penaltymomenten: ‘Als team zijn we benadeeld’

Aan de zijkant van het strafschopgebied kwam de keeper bij een 2-2 tussenstand fel uit, waarna Romario Rösch zich tegen het been van de doelman liet vallen. Arbiter Siemen Mulder wees gedecideerd voor de tweede keer naar de stip. ,,Hij (Rösch, red.) kon daar niets doen. Dan laat hij zijn been tegen me aan vallen en lijkt het alsof ik hem naar beneden trek. Te makkelijk gegeven, vanuit die hoek was hij kansloos.”

Het was niet de eerste strafschop dus, want eerder werd Colin Rösler al zwaar bestraft. De verdediger die zijn basisdebuut maakte, leek de bal te spelen, maar zag rood en kon vertrekken. ,,Ik zag niet goed of hij de bal raakte, maar om dan naast een strafschop ook nog rood te geven vind ik heel hard. Als team zijn we benadeeld.” Olij pakte die penalty nog wel. Met Jelle ten Rouwelaar waren de strafschoppen van schutter Roland Alberg namelijk al uitgebreid doorgenomen.

Ondanks de zeperd gaf het spelbeeld langere tijd de krachtsverhoudingen anders weer, zag ook de doelman. ,,We hadden veel balbezit en dreiging. Via Javier Noblejas op de linkerflank werden we gevaarlijk. Tot een minuut of zeventig was het gewoon een goede wedstrijd.”

Al baalde Olij wel van het nalatig ingrijpen bij twee standaardsituaties in de eerste helft. Zo viel de eerste tegentreffer na een uitmuntende variant van de Limburgers. ,,Twaalf wedstrijden lang krijgen we geen doelpunt uit een corner tegen. En nu worden we gewoon verrast.” Bij de tweede tegengoal was een doelpoging Olij te machtig, waarna een rebound binnengeschoten werd. ,,Ik probeerde hem naar de zijkant te brengen en ineens stond er iemand voor me. Dan moet ik er opklappen, maar hij maakte het goed af.”

Paniek is er bij de gemotiveerde doelman onlangs het derde puntverlies op rij nog niet. ,,We moeten rustig blijven. Het is niet gelijk alle hens aan dek, helemaal niet. Als we ons dingen blijven doen, gaan die punten wel weer komen.”