Ogen gericht op Dogan en Seuntjens

Of de snelle wissel bij NAC van Mounir El Allouchi, de linker middenvelder bleef vrijdag in Eindhoven in de rust in de kleedkamer achter, een teken aan de wand is, zal vanavond blijken. ,,Op die kant hadden we meer diepgang nodig”, verklaarde Ruud Brood gistermiddag. ,,Het was een tactische wissel. Mounir begreep het, maar leuk is anders uiteraard.”