Officieel: NAC’er Thomas Marijnissen terug op het oude nest

Maandag was de 23-jarige Bredanaar op het trainingscomplex in Zundert voor enkele fitheidstesten. Vanaf dinsdag wordt hij klaargestoomd voor zijn langverwachte rentree. Marijnissen komt zoals bekend over van Kozakken Boys. De club uit de tweede divisie die naar verluidt ongeveer tienduizend euro ontvangt van NAC waar Marijnissen voor twee jaar heeft getekend.

Marijnissen krabbelde de afgelopen jaren via het amateurvoetbal langzaam weer op richting het niveau van het betaalde voetbal. Via Rood-Wit (eerste klasse), Zwarte Leeuw (Bel.), Halsteren (hoofdklasse) en Kozakken Boys (tweede klasse) speelde de technisch begaafde vleugelaanvaller zich in de kijker van NAC. Marijnissen werd grotendeels gevormd in de jeugdopleiding van NAC voordat hij in 2017 besloot om te stoppen. Vanaf dit seizoen kan hij zijn belofte alsnog gaan inlossen.