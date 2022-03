Officieel: NAC verkoopt topscorer Seuntjens aan het Japanse FC Imabari

Wat al wekenlang in de lucht hing, is een kleine zeven weken voor de start van de play-offs om promotie geformaliseerd met de benodigde handtekeningen en een persbericht van NAC. Topscorer Seuntjens (twaalf goals en negen assists) vertrekt per direct naar FC Imabari. Een club met grote ambities en een rijke eigenaar van het derde niveau in Japan. De doelstelling van FC Imabari is promoveren naar de eerste divisie.