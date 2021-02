Officieel: NAC huurt Azarkan van Feyenoord

NAC-trai­ner Steijn keihard voor zijn spelers: ‘Niet met het hart en geen intrinsie­ke motivatie’

23 januari ,,Het lijkt wel dat ze denken: ‘We spelen bij NAC, het komt vanzelf.’ Maar we moeten gewoon heel hard werken.” Maurice Steijn was zichtbaar aangedaan na de wanvertoning in Den Bosch (1-1) waar NAC andermaal zijn hoofd stootte tegen een laagvlieger.