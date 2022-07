Officieel: NAC en Kortsmit drie jaar verder met elkaar

De 29-jarige sluitpost is de opvolger van de aan Sparta verkochte aanvoerder Nick Olij. Achter Kortsmit zitten, in willekeurige volgorde, de talenten Aron van Lare (2025) en Pepijn van de Merbel (2024).

De voorbije twee jaar was Kortsmit tweede keus. Met name in zijn eerste seizoen toonde hij zich in de vier duels die hem gegund waren een meer dan betrouwbare doelman voor het niveau van de eerste divisie. Omdat Olij afgelopen seizoen geen minuut miste, kwam Kortsmit geen enkele keer in actie.