Oefenduel FC Dordrecht - NAC live te zien op FOX Sports

Alle oefenduels zijn in het stadion van de thuisspelende club en er mag publiek bij. Voor de clubs is het een manier om allerlei maatregelen in coronatijd uit te testen. Zo zal bij het thuisduel van PSV met Vitesse waarschijnlijk een belangrijke test met armbandjes worden uitgevoerd. Er mogen hoe dan ook weer duizenden toeschouwers bij het duel aanwezig zijn, maar hoeveel precies wordt nog bepaald. In het kader van de anderhalvemeter-maatregelen moet afstand worden gehouden, maar kinderen mogen de tribunes weer op en gezinnen mogen bij elkaar zitten. Mogelijk kunnen hierdoor weer tussen de 10.000 en 15.000 mensen het Philips Stadion in.