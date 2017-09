'Noppert lijkt bij NAC plaats te gaan maken voor Birighitti'

Zoals gebruikelijk weigert hij in aanloop naar een wedstrijd kleur te bekennen en houdt hij zijn kaarten voor zich. Tussen de regels door valt desondanks op te maken dat Andries Noppert zijn plaats gaat afstaan aan Mark Birighitti die vorige week op de valreep voor twee jaar werd ingelijfd. Eerlijk als hij is, zegt Vreven: ,,Mark is niet gehaald als derde keeper, dan hadden we iemand anders genomen als vervanger van Sven van der Maaten (Telstar). Hij is aangetrokken om te concurreren met Noppert en Bertrams.”

Geen tweede keeper

Over de herschikking van de hiërarchie, zegt Vreven: ,,Ik houd twee keepers op de bank, maar een tweede of derde keeper is er niet meer. Op basis van trainingen, vorm en wat de wedstrijd nodig heeft, bepaal ik wekelijks mijn keuze wie erin komt mocht de eerste man iets overkomen.” Dat zou betekenen dat Noppert en Bertrams op basis van gelijkwaardigheid achter Birighitti, mits de Australiër de nieuwe nummer 1 wordt zoals de verwachting is, veroordeeld zijn tot een achterhoedegevecht.

Roofdieren

De al weken, zo niet maanden durende keepersdiscussie is Vreven niet ontgaan. Moeite heeft hij er geenszins mee, hij kan prima leven met onderbouwde kritiek en genuanceerde meningen. ,,Dat hoort erbij, zeker als wij in de eerste drie duels tien goals om de oren krijgen. Logisch dat naar de keeper en defensie wordt gekeken. Noppert is van reserve in de eerste divisie naar basis eredivisie gegaan. Een gigantische stap natuurlijk, dat besef ik heel goed. Het is niet alleen Noppert, ook de verdediging moet beter. Daar moet niemand omheen draaien. In de persoonlijke duels en bij de standaardsituaties wil ik roofdieren zien die hun tegenstander opvreten.”

Vreven beschikt buiten de gebruikelijke blessuregevallen over een fitte selectie met twee internationals, Karol Mets (Estland) en Thomas Agyepong (Ghana), die deze week in actie zijn gekomen voor hun land Aanvoerder Pablo Mari is gewoon inzetbaar. ,,Pablo was maandag iets te fanatiek in de krachttraining. Uit voorzorg is hij daarom aan de kant gehouden. Hij kan spelen tegen AZ.”

Enevoldsen

Dat is met Thomas Enevoldsen niet het geval. Volgens Vreven heeft de 30-jarige Deense aanvaller een weg af te leggen voordat hij in aanmerking komt voor een basisplaats. ,,Voor een invalbeurt is het geen probleem. Fysiek en mentaal is hij fit, maar hij moet eerst een stapje maken en bij het tweede spelen om basis te worden.”

De langdurig geblesseerden Chiro Ntoko, Robbie Haemhouts en Olivier Rommens zijn afwezig in Alkmaar. Dat geldt ook voor Fabian Sporkslede, Bart Meijers en Bodi Brusselers. Zij trainen na weken van absentie met de groep mee, maar zullen eerst bij het tweede hun minuten gaan maken.

Hunkeren

Tot aan de interlandbreak in het weekend van 7/8 oktober speelt NAC, dat een punt uit de eerste drie duels haalde, achtereenvolgens tegen AZ (uit), FC Groningen (thuis), Achilles’29 (beker, uit), Feyenoord (uit) en ADO Den Haag (thuis). Vreven daarover: ,,Ik wil vooruitgang zien en punten winnen. We krijgen veel complimenten voor ons spel en delen van de wedstrijd laten we zien dat we goed kunnen voetballen. Dat boeit mij eigenlijk weinig, het gaat mij om winnen. Wij hunkeren naar een driepunter.”

Vermoedelijke opstelling

Birighitti; Horsfield, Koch, Mari, Angelino; Verschueren, El Allouchi; Fernandes, Vloet, Garcia; Ambrose.