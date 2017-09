Noppert gepasseerd, Birighitti definitief nieuwe nummer 1 van NAC

Vrijdag zei trainer Stijn Vreven dat degene die tegen AZ keept de komende weken blijft staan. De Belg heeft de knoopt doorgehakt en dus besloten om Noppert te passeren en te kiezen voor Birighitti die vorig seizoen derde keus was bij Swansea City. Daar speelde hij welgeteld vijf wedstrijden in het tweede.

Na een weifelend en uiterst moeizaam begin kreeg Noppert, die deze zomer de concurrentiestrijd van Bertrams met het kleinst mogelijke verschil won, bakken met kritiek te verwerken van de buitenwacht. De oud-NAC keepers Jan de Jong, Ton van Eenennaam en John Karelse zeiden zaterdag, gevraagd naar hun mening, dat het te makkelijk is om Noppert na drie wedstrijden af te branden . Toch is de boomlange Fries na een matige start geslachtofferd.

De vraag die nu rest is of de keeperskwestie die de gemoederen in Breda al maanden bezig houdt, ten einde is? En of Birighitti achterin voor de broodnodige rust kan zorgen.