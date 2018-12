Nooit was NAC zo populair als in 2018: ruim 300.000 bezoeken aan Rat Verlegh Stadion

Nooit was NAC zo populair als in 2018. Althans, wat betreft de toeschouwersaantallen. En dat ondanks dat de prestaties, vooral in het tweede deel van het kalenderjaar, niet per se goed te noemen zijn. De NAC-supporter zwoor echter volledige trouw en kwam ieder thuisduel massaal opdagen.

Qua toeschouwersaantallen is NAC de laatste anderhalf jaar gegroeid tot de vierde club van de eredivisie. Enkel de traditionele top-3 (Ajax, Feyenoord en PSV) trekt hogere toeschouwersaantallen. En FC Twente wringt zich er nog tussen, maar de Tukkers zijn actief in de Keuken Kampioen Divisie. De bezettingsgraad van het Rat Verlegh Stadion is dit seizoen 98,1%. Daaraan kan toegevoegd worden dat de stoelen op de reguliere tribunes vrijwel altijd bezet waren. Het gros van de vrije plaatsen was meestal in het uitvak te vinden.

Volledig scherm Cultheld Greg Leigh viert feest met de supporters na de overwinning op Vitesse (2-1). © ANP Pro Shots Het duel met Heerenveen is voor NAC de negende thuiswedstrijd van het seizoen. Gemiddeld trokken de Bredanaars in de acht voorgaande duels 18.638 bezoekers. Een clubrecord. De afgelopen voetbaljaargang (2017/2018) was het toeschouwersgemiddelde nog 18.404. Dat aantal brak al het record uit 2010/2011.

Breken met nationale trend

De hogere toeschouwersaantallen stroken niet met de ingezette nationale trend. Afgelopen jaar trokken clubs als Heerenveen, FC Utrecht en FC Groningen gemiddeld namelijk nog meer bezoekers dan NAC. En ook naaste achtervolgers Vitesse en AZ zagen het lopende seizoen de recettes dalen.

Over het gehele jaar 2018 trok NAC, exclusief het aanstaande thuisduel met Heerenveen, liefst 296.089 mensen naar het stadion. De komende wedstrijd wordt de grens van 300.000 bezoekers dus gepasseerd.

De eerste helft van 2018 herbergde het Rat Verlegh Stadion gemiddeld 18.373 toeschouwers. In het nieuwe seizoen werd dat aantal dus opgevijzeld naar 18.638. Over een heel kalenderjaar gemeten is dat een absoluut clubrecord.