'Nog opvallende zaken? Vreven, past perfect bij FC Utrecht'

De ontvangst in De Galgenwaard zal morgen als een warm bad aanvoelen. Het stadion waar Stijn Vreven zijn grootste successen vierde als voetballer en die hem als rechtsback een cultstatus opleverden die weinigen gegeven is. In vier jaar (1999-2003) FC Utrecht kwam hij tot 125 wedstrijden, 28 gele en 1 rode kaart. Zijn oud-trainers Frans Adelaar en Foeke Booy blikken terug op zijn Utrechtse jaren, waarin hij uitgroeide tot een bezienswaardigheid op de Nederlandse velden.

Frans Adelaar

Trainer FC Utrecht 2000-2002

Volledig scherm Archiefbeeld Frans Adelaar. © Willem Moret Dat Vreven zijn besmeurde korte broek zou inruilen voor een strak aangemeten pak met stropdas en puntgave glimmende zwarte schoenen, had Adelaar niet direct zien aankomen. ,,Hij had een duidelijke mening over voetbal, maar toch keek ik er van op. Als speler was hij vaak genoeg ongenuanceerd en zocht hij de confrontatie. Ik heb vooral moeten wennen aan zijn korte koppie. Ik ken hem met een lange paardenstaart. 'Gooi je haar los en maak me gek', zongen de fans als hij opkwam langs de lijn. Met zijn energie jutte hij het publiek op, zijn drive sloeg over op de tribunes. Die eigenschap heeft hij als trainer ook. Strijd en passie zijn ingrediënten die bij hem hoog in het vaandel staan. In interviews hoor ik aan zijn stem hoe hij lijdt in een wedstrijd: de emotie, de beleving en de intensiteit doen wat met hem. Die spanning heeft hij nodig. Als speler was dat contrast nog heviger. Ze zijn hem in Utrecht zeker niet vergeten, hij is een type dat ze daar heel graag zien. Ook als trainer."

Foeke Booy

Trainer FC Utrecht 2002-2007

,,Ik zie bij hem vuur, passie en beleving. Hij is weinig veranderd. Iedere dag op het randje, het maximale eruit willen halen. Die vonk sloeg als speler al over naar onze fans. Zijn manier van spelen sprak enorm aan. Soms ging hij te ver. Ik herinner me een Europa Cup-duel bij Legia Warschau. Stijn had een gele kaart op zak. In de rust zei ik: 'Frustratie mag niet de overhand krijgen. Dus geen domme dingen doen. Wat denk je? Bij de cornervlag schopte hij iemand onderuit. Dat zijn van die momenten dat hij daarin veel te ver ging."

Booy is de Nederlandse ontdekker van Vreven. Als scout werd hij naar België op pad gestuurd. Voor welke speler, weet hij niet meer. Wel dat hij gegrepen werd door een rechtsback die permanent als een bulldozer in de hoogste versnelling naar voren stoof. De hele flank was van hem, op en af ging hij. Onvermoeibaar, alsof hij zes blikjes Red Bull achterover had geslagen.

'Nog opvallende zaken?', werd mij gevraagd.

'Vreven', zei ik.

'Zijn karakter past perfect bij Utrecht.'

Frans Adelaar is later ook gaan kijken.

'Uitstekende speler', zei hij.

Volledig scherm Foeke Booy (links) met Stijn Vreven als speler van FC Utrecht. © JAAP DE BOER

Adelaar

Stijn Vreven de voetballer en Stijn Vreven de niet-voetballer. Het waren twee verschillende mensen voor Adelaar. Een verstandige, lieve en rustige man in de privésfeer. Op noppen bezeten en geïnfecteerd met een bijna doorgeslagen dwaasheid. ,,Hij pakte eens een gele kaart op de achterlijn, redelijk zinloos."

'Trainer, u denkt toch niet dat ik mij als speler inhoud?'

,,Hij was moeilijk te coachen, ging er vol op. Om het vuurtje aan te wakkeren, liet ik een keer na een overtreding op hem het spel bewust doorgaan als de training even verslapte. Je had hem moeten zien; kwaad dat ie werd, hij kon niet tegen onrecht. Maar Stijn was ook een haantje, zoals de meeste voetballers. Zo maakte hij een keer een wegwerpgebaar naar mij."

Hij raakte geïrriteerd.

'Rot op joh!', riep hij.

'Je hebt gelijk, ga maar naar binnen', zei ik.

En weg was Stijn, zonder iets te zeggen.

Na de training wachtte hij me op om zich te verontschuldigen.

'Maak je niet druk Stijn, je speelt morgen. Niks aan de hand', zei ik.

,,Hij deed me denken aan Jan Wouters. Stijn was precies hetzelfde. Op het veld heftig en onredelijk. Niet alleen naar mij, hij was onredelijk naar iedereen toe. Totaal niet realistisch in zijn doen en laten. Hij smeet continu met krachttermen. Stijn is on-Belgisch. Een Belg is ingetogen, hij niet, hij is recht voor z'n raap."

Booy

,,Stijn had een extreme hekel aan verliezen, op trainingen gaf hij nooit cadeautjes weg. Alles doen om te winnen, op het gemene af. Stijn houdt niet van marges. Het liefst ging hij over de grens. Stijn had overal commentaar op, sabelde teamgoten neer en schold ze uit als het een keer niet ging zoals hij het wilde."

,,Met Bike Oliseh is het een keer misgegaan. Een atletische en sterke gozer. Bike ging achter hem aan en Stijn werd een kopje kleiner. Ik heb het bewust laten gaan: tot hier en niet verder."

,,Buiten het veld viel er juist goed met hem te praten. Rechtdoorzee, niet omheen draaien; daar heeft hij het meeste respect voor. Hij was idolaat van de Indiaanse cultuur, dat sprak hem enorm aan. Ik vond die interesse mooi om te zien bij een volwassen man van een jaar of 24, 25. Ik dacht daarom oprecht dat hij na zijn voetballoopbaan naar Amerika zou gaan om tussen de Indianen te leven. Niet dat hij trainer zou worden, die ambitie heeft hij nooit uitgesproken."