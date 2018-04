Nog éénmaal ‘De Drie Tenoren’ van NAC bewonderen

Supporters zijn overtuigd: NAC handhaaft zich recht­streeks in eredivisie

26 april Nog twee reguliere speelronden staan er op het programma in de eredivisie. In het gevecht om de vijftiende plaats, die recht geeft op rechtstreekse handhaving in de eredivisie, heeft NAC de beste papieren. De ploeg van Stijn Vreven wordt echter gevolgd door twee katten in het nauw: Roda JC en Sparta. De supporters zijn er, blijkt uit resultaat van een poll op de website van BN DeStem, desondanks van overtuigd: de Bredanaars gaan zich handhaven, zonder het spelen van play-offs.