Nog een jaar in Breda? NAC-aanvoerder Pablo Marí heeft er geen moeite mee

Mets opgeroepen voor Estland, Nigeria ziet Umar over het hoofd

20 maart Karol Mets (45 interlands) ontbreekt deze week op de training van NAC, de linksbenige verdediger is opgeroepen voor twee vriendschappelijke wedstrijden van Estland. 24 maart tegen Armenië en drie dagen later is Georgië de tegenstander. Beide keren betreft het een uitwedstrijd.