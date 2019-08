Noblejas maakt minuten bij Jong NAC, Loshi doeltreffend vanaf de stip

De 26-jarige Noblejas tekende onlangs voor twee jaar bij NAC. Omdat de Spanjaard nog niet wedstrijdfit is, ontbrak hij vrijdag in het openingsduel van NAC tegen FC Dordrecht. Met wedstrijden bij de beloften wordt hij klaargestoomd voor het grote werk. Ook Jurich Carolina (65 minuten), Jordan van der Gaag (eerste helft), Jan Paul van Hecke, Yassine Azzagari en Sydney van Hooijdonk (allen de volle negentig minuten) kregen speeltijd.

Opvallend is de terugkeer van Skender Loshi bij Jong NAC. De 20-jarige spits komt in Breda niet in aanmerking voor een contract, kreeg begin juli te horen dat hij tot de groep afvallers behoorde en was onlangs op proef bij TOP Oss. Die stage liep op niets uit waardoor Loshi genoodzaakt is zijn zoektocht naar een nieuwe club te vervolgen. Tot die tijd is hij op amateurbasis actief bij de beloften van NAC.