Nijhuis over afgekeurd NAC-doelpunt: ‘In het veld laat ik veel door, dit is een ander verhaal. Contact hoeft niet zwaar te zijn’

Seuntjens is woedend en voelt zich bestolen: ‘Het is een groot schandaal’

18 oktober ,,Hij laat alles doorgaan. Ik zit onder de krassen. Dat laat ik aan hem zien en dan zegt hij: Ja, is goed. Vervolgens fluit hij nergens voor. Het is een groot schandaal wat hij heeft gedaan”, zegt NAC-aanvaller Ralf Seuntjens over leidsman Bas Nijhuis na het verlies bij FC Volendam.