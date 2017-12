Nijholt voelt zich weer voetballer: 'Was thuis niet de gezelligste'

,,Ik heb me een aantal maanden minder gevoeld, nu voel ik me weer terug voetballer." Hij was niet bepaald het zonnetje in huis, geeft Gianluca Nijholt grif toe, hoewel zijn collega’s op de club vooral de goede kant van hem zagen. ,,Ik kan wel boos worden en met een geïrriteerd gezicht rondlopen, maar daar schiet niemand bij NAC iets mee op. Beter blijf je positief en je ziet het: die kans komt een keer."

Vrijdag verving de 27-jarige middenvelder tegen Willem II (1-1) de met een knieblessure afgehaakte Arno Verschueren. ,,Fijn om weer in de basis staan. Van de trainer kreeg ik de complimenten, hij vond me goed spelen. Ik ben iemand die de controle kan houden, het spel verdelen, mensen op de goede plaats zetten, de rust bewaren en zorgen dat het verdedigend goed staat. Met Vloet, El Allouchi, García en Ambrose hebben we veel frivole en aanvallend ingestelde spelers, terwijl een team ook een aantal spelers moet hebben die verdedigend denken. Bij vlagen is er goed gevoetbald. Jammer dat we die halve kansjes niet hebben afgemaakt. Toch geeft dit een positief gevoel richting Twente toe. We waren dominant aan de bal en durfden vooruit te voetballen in een moeilijke uitwedstrijd."

De routine van Nijholt, die tien jaar meegaat als prof, komt het wisselvallige NAC goed van pas. Vijf dagen geleden kreeg hij een tikkeltje onverwacht een invalbeurt tegen Excelsior. Tot grote tevredenheid van het publiek, dat de uit de as herrezen Nijholt op een ovationeel applaus trakteerde. ,,Dat gejuich was mooi om mee te maken. Ik hoorde natuurlijk weleens wat van supporters. Dat gaf me altijd een extra boost om rustig te blijven en nog harder te trainen."

Het verhaal is algemeen bekend, zegt Nijholt zelf. ,,Vorig seizoen ben ik er een half jaar uit geweest, daarna heeft een tijdje geduurd voordat ik fit was. Dat ben je eigenlijk pas als je wedstrijden speelt." In november 2016 ging hij onder het mes, twee knieoperaties volgden. In mei, tijdens de play-offs waarin hij in drie van de vier duels inviel, maakte hij zijn rentree.

Deze zomer bleek als snel dat hij buiten de boot zou vallen. Over de lippen van Nijholt is echter nooit een onvertogen woord gekomen, ook niet toen hij de eerste duels van dit seizoen op de tribune zat. Al die tijd hield hij zijn gemak en speelde eens in de twee of drie weken op maandagavond met het tweede. Niet als middenvelder overigens, maar als centrale verdediger om sturing te geven aan het jonge grut. ,,Dan is het wachten, wachten en nog eens wachten totdat je een kans krijgt. Of dat moeilijk is? Natuurlijk is dat moeilijk. Ik was thuis niet de gezelligste, maar dat is niet meer dan logisch. Als voetballer wil ik iedere week spelen. Als ik dan een kans krijg, is het aan mij om die kans te pakken. Met een gelukje weliswaar. Omdat iemand geblesseerd raakte, kreeg ik een basisplaats. Nu is het aan de trainer, maar als het aan ligt mag dit sprookje nog even doorgaan."