Nijholt staat open voor langer verblijf: ‘NAC is mijn club geworden’

De verdedigende middenvelder die op Valentijnsdag 29 jaar wordt beschikt over een aflopend contract. Hij staat open voor een langer verblijf in Breda, hoewel een tweede keer buitenland (in het seizoen 2012/2013 speelde hij in Rusland) ook een gedachte is die door zijn hoofd spookt.

,,NAC is een mooie club, ik heb het hier prima naar mijn zin. We gaan zien wat er komen gaat. Op technisch gebied is er veel veranderd en er gaan spelers komen in de winterstop; logisch, dat is ieder jaar hetzelfde. Voor mij persoonlijk is het belangrijk dat ik fit blijf en minuten maak. Richting mei zie ik dan welke kant het opgaat. We hebben nog een half jaar te gaan, het is te vroeg om het daarover te hebben. Wat ik al zei: Ik heb het prima naar mijn zin. Aan de andere kant; mocht er nog een leuk buitenlands avontuur voorbijkomen, sta ik daar ook voor open. Dat is me goed bevallen toentertijd. Maar nogmaals, NAC is wel mijn club geworden.