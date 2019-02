Nijholt over NAC: ‘We moeten niet doen alsof we gedegradeerd zijn, dat schiet natuurlijk niet op’

Hij heeft het over een lastige fase en een moeilijk programma na de 0-3-nederlaag tegen een oppermachtig AZ. Ook Nijholt krijgt de nijdige commentaren over de spelersgroep mee. ,,De geluiden die ik hoor, zijn niet positief. Dat is niet meer dan logisch. We laten het gewoon niet zien. Daar zijn we allemaal verantwoordelijk voor.” Nijholt zegt dat het lastig is. “Het moet ook een keertje mee zitten. Als Mühren in het begin die bal maakt, dan krijg je een positief gevoel. Dat gebeurt niet en dan worden de mensen boos, terecht. Dit doet pijn, ook bij mij.”