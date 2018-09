Nijholt: 'NAC is het lachertje van de eredivisie'

,,Wat ik al zei: kwalitatief zijn we niet goed genoeg. In vergelijking met vorig jaar missen we de individuele kwaliteiten, dat hoeven we niet onder stoelen of banken te steken. Daar kunnen we eerlijk over zijn. Dat is gewoon zo. We spelen zonder vertrouwen. Het lijkt helemaal nergens op. Ik schaam me om dit zo aan jou te vertellen. Ik kan hier een mooi verhaal vertellen: het komt goed, het was niet zo slecht. Maar dat is niet zo. Jullie hebben het allemaal gezien. Het was dramatisch, ik kan er verder niks van maken."