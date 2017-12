Nijholt biedt NAC extra opties en Ambrose betaalt vertrouwen terug

De verwachting is dat Vreven weinig zal veranderen aan zijn elftal voor de ontmoeting met hekkensluiter FC Twente dinsdagavond in Breda. De knieblessure van Arno Verschueren, die last-minute verstek liet gaan voor Willem II, lijkt mee te vallen. ,,Het is niks groots, maar verder heb ik er niet veel zicht op”, zegt Vreven. ,,We zullen het per dag bekijken.”

Minder te spreken is Vreven over het gegeven dat zijn ploeg nog niet in staat is om wedstrijden tegen de directe concurrenten als Sparta, Roda JC, VVV en Willem II waarin het beter is dan de tegenstander winnend af te sluiten. Met als gevolg dat het geen afstand neemt van de gevarenzone. ,,Dat is een groot werkpunt. Ik heb veel positieve dingen gezien vrijdag, maar het gaat toch echt om rendement. De kans van Giovanni Korte na twee minuten is een honderd procent kans. We zouden het onszelf gemakkelijker maken als we die ballen maken, want op deze manier houden we de tegenstander te veel in leven en trekken we de wedstrijden niet over de streep.”