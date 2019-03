Nigel Bertrams kan twee oude clubs pijn doen

Mets voorlopig niet weg bij NAC, Ilic en Karami trainen voluit mee

7 maart Een week nadat hij een transferverzoek indiende bij NAC, is Karol Mets geen meter opgeschoten. De centrale verdediger is vooralsnog niet weggekomen en trainde dinsdag en donderdag, woensdag waren de spelers vrij, gewoon in Zundert.