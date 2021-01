Nieuwkomer Maria direct in de basis, Haye terug op NAC-middenveld

De linksback die deze week voor 2,5 jaar tekende, staat maandagavond meteen in de basis bij NAC. Dat bevestigt Steijn. ,,Maria is een speler die de achterlijn haalt en de hele linkerflank kan bestrijken.” Geheel in lijn met wat de nieuweling zegt: ,,Ik wil sowieso veel opkomen en aanvallend van meerwaarde zijn.”

Rutten / Malone

De meest gebruikte linksback van dit seizoen blijft kwakkelen met zijn lies. Rutten ligt er, naar het zich nu laat aanzien, een aantal weken uit. Ook afwezig is Malone. De aanvoerder heeft deze week niet getraind en is herstellende van een kuitblessure. ,,Hij heeft alleen wat gelopen, ik denk dat volgende week zondag (Telstar uit) ook te vroeg komt.”

Terug van weggeweest, is Thom Haye. Aan het brein van NAC de opdracht om de lijnen op het middenveld uit te zetten. Steijn tornt niet aan zijn 4-3-3-systeem en blijft met één diepe spits spelen. Voorlopig krijgt de scorende Sydney van Hooijdonk (12 goals) de voorkeur en is Mario Bilate als breekijzer plan B.

Maandag t/m donderdag heeft NAC op het kunstgras van amateurclub Boeimeer getraind. ,,De velden in Zundert zijn dusdanig slecht dat we daar eigenlijk niet kunnen trainen. Daarom hebben we het bewust met rust gelaten, ook omdat het zo hard heeft geregend. Het veld is boterzacht, gisteren (zaterdag) was het oké.”

Vrijdag genoten de spelers van een vrije dag. Zaterdag is voor het eerst deze week op het eigen complex in Zundert getraind. Zondag vond de afsluitende sessie plaats in het Rat Verlegh Stadion, zoals Steijn het het liefste heeft de dag voor een thuiswedstrijd. ,,Omdat je dan wat meer gevoel hebt met het veld. De standaardsituaties in de echte omgeving trainen is prettig.”

Mogelijke opstelling

Olij; Schouten, Rösler, Hendriks, Maria; Fiorini, Haye, Immers; De Rooij, Van Hooijdonk en El Allouchi.