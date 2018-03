Nieuwe woedeaanval Vreven, trainer voor derde keer in vier maanden naar tribune gestuurd

'Die haat tegen Feyenoord heb ik nooit begrepen'

13:17 Hoofdrolspeler in 1993 van een sterk Bredaas getint NAC met het onvergetelijke promotiefeest in Den Bosch. Later met acht goals aanjager van het Feyenoord dat in 2002 als laatste Nederlands club een Europese beker (UEFA Cup) won. Bredanaar Pierre van Hooijdonk (48) heeft evenveel sympathie voor NAC als voor Feyenoord.