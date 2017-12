Nieuwe schorsing dreigt voor weggestuurde Vreven: 'Vandaag niet alleen tegen FC Twente gespeeld'

De trainer van NAC lijkt derhalve te moeten vrezen voor een nieuwe schorsing. Eerder werd hij tegen Heracles op 25 november door Pol van Boekel naar de tribune verwezen, omdat hij zich bij de vierde man had beklaagd over een in zijn ogen niet gegeven strafschop.

Dinsdagavond gebeurde zo ongeveer hetzelfde met Vreven. De Belg vond dat zijn team in de blessuretijd een zuivere strafschop was onthouden en liet dat na het laatste fluitsignaal op het veld duidelijk merken aan Mulder. Na Heracles werd Vreven voor een wedstrijd geschorst, de verwachting is dat hij voor de tweede keer in amper vier weken zich moet verantwoorden bij de tuchtcommissie en wederom op de tribune zal moeten plaatsnemen.

Voor het verlies tegen het bijzonde matige FC Twente had Vreven nauwelijks een verklaring. ,,Ik ben verbijsterd. Ik vraag me in godsnaam af hoe wij deze wedstrijd hebben kunnen verliezen. We waren dominant aan de bal, hadden de beste kansen (Ambrose driemaal en Vloet een keer) en het beste van het spel. In de rust heb ik gezegd dat we niets moesten veranderen en zo blijven spelen. De 0-1 viel ongelukkig, en daarna waren we het eventjes kwijt. Nadat we ons herpakten gaat een bal op de paal (Angeliño) en wordt bij een scrimmage de bal van de lijn gehaald (Meijers). Deze wedstrijd hadden wij nooit mogen verliezen.”