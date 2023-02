Nieuw-Zeelandse kosmopoliet vindt in Breda wat hij zoekt: ‘Ik zou NAC willen vergelijken met een Engelse club’

Lyrische matchwin­ner Rutten legt de wetten van Hyballa bloot: 'Sinds hij er is, is het weer leuk bij NAC’

Moreno Rutten was vrijdagavond het goudhaantje tijdens het Avondje NAC tegen FC Dordrecht. De invaller, terug in beeld sinds de entree van trainer Peter Hyballa, maakte de winnende treffer (3-2). Na afloop vertelde hij over zijn nieuwe kansen, de oefenmeester en de lastige eerste seizoenshelft.