Niet Niemczycki maar Birighitti vervangt geblesseerde Muric bij NAC

Dat heeft de technische staf zaterdag medegedeeld aan de spelersgroep. Birighitti is de tijdelijke vervanger van de van Manchester City gehuurde Arijanet Muric. Op 31 juli, de dag van zijn presentatie direct gevolgd door zijn debuut, viel Muric geblesseerd uit in het oefenduel met Konyaspor. Over de ernst van de blessure kan de Bredase club niets zeggen in verband met de privacywet. Vrijdagochtend stond de Zwitsers Montenegrijnse doelman voor het eerst weer op het veld. Hoe lang het herstel nog gaat duren, is niet duidelijk.

Birighitti werd vorig seizoen op 'Deadline Day' (31 augustus) via het scoutingsnetwerk van Manchester City binnengehaald en voor twee jaar vastgelegd met een optie voor een extra jaar. Hij kwam tot vijftien competitiewedstrijden en verloor twee keer zijn basisplaats aan de naar Denemarken vertrokken Nigel Bertrams, de tweede keer definitief. Het lag in de lijn der verwachting dat diezelfde Bertrams dit seizoen eerste man zou worden. Birighitti kreeg te horen dat hij overbodig was. De rollen zijn in korte tijd volledig omgedraaid getuige het feit dat Birighitti en niet iemand anders zondag het doel verdedigt van NAC.

Niemczycki

De keuze voor Birighitti impliceert ook dat Niemczycki klaarblijkelijk niet klaar wordt geacht voor het grote werk. Eind 2017 tekende de Pool, die via de voetbalschool van de met keeperstrainer Jelle ten Rouwelaar bevriende Arek Radomski binnenkwam, een vijfjarig contract. NAC ziet in hem een keeper voor de toekomst. Hij zal nog even geduld moeten betrachten en zijn wedstrijden voorlopig bij Jong NAC spelen. Een verhuur is moeilijk, omdat de keepersstoeltjes in de eerste divisie vrijwel allemaal bezet zijn.

NAC volgt dus niet het voorbeeld van FC Emmen en Feyenoord die met een 18-jarige (Kjell Scherpen) en een 20-jarige (Justin Bijlow) doelman aan de competitie beginnen. Met de terugkeer straks van Muric, eveneens 19 jaar, kan het zomaar gebeuren dat Niemczycki derde in rij wordt op de Bredase keepersladder.