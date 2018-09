'Niet de commissarissen, maar de aandeelhouders hebben Smulders de wacht aangezegd'

Communicatie

Het solistische optreden van Smulders, die weigerde verantwoording af te leggen aan de twintig aandeelhouders, de eigenaren van de club, is hem fataal geworden. ,,We merkten dat Hans onvoldoende in staat was om die antwoorden te formuleren. Er zijn vragen door de aandeelhouders aan hem gesteld en die zijn niet bevredigend genoeg beantwoord door Hans.. Zij hebben het recht om vragen te stellen. Soms via ons, soms direct. Dat ging over het spelersbudget dat fors omhoog is gegaan of ‘Hoe denk jij dat wij deze sportieve crisis te boven komen?’ Dat zijn een aantal voorbeelden die nu in mij opkomen. Wij hadden gehoopt dat Hans bij machte was om daar dusdanig overtuigend in te antwoorden, dat de aandeelhouders gerustgesteld waren. Dat is niet gelukt. De communicatie naar de belangrijkste stakeholder was op bepaalde momenten gebrekkig. Dat heeft bij de aandeelhouders niet tot een gevoel van vertrouwen geleid, dat is uitermate te betreuren.”