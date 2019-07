Nick Olij geniet van eerste week bij NAC: ‘Het leeft gewoon hier, voor deze club wil je uitkomen’

videoNick Olij heeft zijn eerste week in dienst van NAC achter de rug. Dinsdagavond rondde de doelman die af met 45 speelminuten tegen RFC uit Raamsdonksveer. Olij heeft genoten van zijn eerste ervaringen in Breda.

Onder keeperstrainer Jelle ten Rouwelaar kon de doelman, die vorig seizoen uitkwam voor TOP Oss, flink aan de slag de eerste dagen. ,,We hebben een onwijs goede, zware week gehad. Ik heb in een korte periode al veel geleerd. De intensiteit ligt hoog. Als het zich zo voortzet, leer ik hier veel.”

Dinsdagavond in Raamsdonksveer stonden bijna vijftienhonderd mensen langs de lijn. Dat maakte indruk bij de doelverdediger. ,,Uiteindelijk is dit zelfs nog maar een klein deel van de fans. Het leeft gewoon. Als je ziet hoeveel man hierop af is gekomen, dan is het fijn voor een club als NAC te spelen.”

Wennen

De meelevende achterban is een van de redenen die Olij heeft doen kiezen voor NAC. Met zijn aanstekelijke enthousiasme vertelt hij over de eerste indrukken bij de volksclub. ,,Er zijn volgens mij achttienduizend (in werkelijkheid ongeveer dertienduizend, red.) seizoenkaarten verkocht. En je voetbalt om voor zoveel mogelijk supporters te spelen. Als dan een club als NAC in je geïnteresseerd is…”

Ondanks de logischerwijs beperkte tegenstand van RFC (0-10), ziet de doelman het nut in van de duels met de amateurclubs in de regio. ,,Spelers kunnen zo aan elkaar wennen. We spelen met twee nieuwe centrale verdedigers. Dat moet nou eenmaal wennen. Om tegen een BVO (betaald voetbal organisatie, red.) te beginnen, is te snel.”

Steekwoorden

Met spectaculaire reddingen kon de doelman zich niet onderscheiden, maar met zijn Spaanse compagnons (Nacho Monsalve en Roger Riera, red.) voor hem waren er even andere prioriteiten. ,,Ik kan me nu even focussen op het coachen van mijn verdediging. We hebben bepaalde steekwoorden afgesproken om niet in de problemen te komen. Of dat dan in het Engels, Spaans of Nederlands is, maakt niet uit.”

Meer dan duidelijk is het doel dit seizoen in Breda. Met slechts één ding wordt genoegen genomen. ,,Doel is om zo snel mogelijk te promoveren. Ik weet niet hoe het er dan aan toe gaat in Breda, maar hoop het wel mee te maken.”