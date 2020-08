Nemanja Gudelj: in precies tien jaar van basisdebuut bij NAC naar winst Europa League

Op 21 augustus 2010 stond Nemanja Gudelj voor het eerst in de basis tijdens een competitiewedstrijd van NAC, ongetwijfeld dromend van een rijke voetbalcarrière. Precies tien jaar later kan met speeltijd in de gewonnen finale van de Europa League een nieuw hoofdstuk worden toegevoegd aan het jongensboek.

Robert Maaskant had hem een week later voor de leeuwen gegooid toen Kees Kwakman op bezoek bij FC Utrecht al na 24 minuten geblesseerd naar de kant moest. De destijds 18-jarige Gudelj maakte de wedstrijd vol en maakte indruk. Op bezoek bij SC Heerenveen, op 21 augustus 2010, leverde dat een debuut in de basis op. Die wedstrijd - geleid door scheidsrechter Danny Makkelie - ging met 3-1 verloren.

Tien jaar later zit er een hele voetbalreis op. Via AZ, Ajax, de Chinese metropolen Tianjin en Ghangzhou en Sporting Clube de Portugal belandde de middenvelder in Sevilla. Een droomtransfer. Met Sevilla dwong de jongen uit Boeimeer voor het eerst in zijn carrière een ticket voor het hoofdtoernooi van de Champions League af.

In de Europa League speelde hij dit seizoen iedere wedstrijd in de poulefase. Ook mocht hij de negentig minuten volmaken in het tweeluik met Cluj. Door een positieve coronatest eind juli moest Gudelj op tv toezien hoe zijn medespelers in de achtste finale van de Europa League eerst afrekenden met AS Roma (2-1) en vervolgens in de kwartfinale ook Wolverhampton Wanderers versloegen (0-1). Maar groots was het onthaal toen de middenvelder weer aan kon sluiten voor de halve finale tegen Manchester United (2-1). In de slotfase mocht hij binnen de lijnen komen. Net op tijd terug voor een epische apotheose.

Coach Julen Lopetegui had geen basisplaats voor ‘Neno’ in petto, maar liet hem wel invallen. In de 86ste minuut kwam de middenvelder binnen de lijnen. Tien minuten later stortte hij emotioneel ter aarde. Dankzij twee treffers van Luuk de Jong won Sevilla met 3-2. Precies tien jaar na zijn basisdebuut bij NAC wint Bredanaar Gudelj de Europa League.

