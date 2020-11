Nederlaag tegen B-team NEC dreunt flink na bij NAC: ‘Dit doet mij echt pijn’

Van excuses wil hij niks weten na de zeperd tegen NEC dat aan een vroeg doelpunt genoeg heeft om NAC op de knieën te krijgen. ,,Bij NEC is corona ook binnengeslopen. Ze spelen met een minder elftal. Met een keeper bijvoorbeeld die voor de eerste keer speelt. Dan vind ik dat wij er veel meer moeten uithalen. We komen er moeilijk in, maken veel fouten. Ballen die van de voet afspringen. En de goal die we tegen krijgen, is onnodig. Het is een kwestie van je man volgen in de zestien, daar maken we afspraken over.”