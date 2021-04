NEC - NAC (3 mei) toch zonder publiek gespeeld

De kans dat NAC in de laatste thuiswedstrijd van het reguliere seizoen, vrijdag 7 mei tegen MVV, door een plukje supporters ondersteund wordt in het Rat Verlegh Stadion is zo goed als verkeken. Ook richting de play-offs om promotie (15 t/m 23 mei) lijkt het op dit moment niet aannemelijk dat er publiek welkom is in de voetbalstadions.

,,Alles is vorig weekend prima verlopen, net als in augustus en september, maar omdat de wetswijziging langer duurt vanwege redenen waar wij geen invloed op hebben, is er geen vervolg of continuïteit. In alle contacten van de KNVB, ECV en CED met ‘Den Haag’ werd steevast aangegeven dat het voetbal juist een deel van de oplossing was. Als de succesvol verlopen pilot (nota bene helemaal in lijn met de doelstellingen van stichting Open Nederland) op deze wijze niet wordt gecontinueerd, dan kunnen we helaas alleen maar constateren dat deze pilot slechts een losse flodder was. Niet uitlegbaar richting de clubs en fans, zeker niet die onvolledige speelronde 36 van de Keuken Kampioen Divisie. Als de wet zoals nu wordt gezegd pas in de tweede helft van mei ingaat, dan zijn de competities al afgelopen. Hopelijk komt het kabinet dus snel terug op dit besluit of wordt de wetswijziging alsnog met spoed doorgevoerd. Tot die tijd moeten we in de Eredivisie helaas weer voor lege stoelen spelen en datzelfde geldt na 30 april ook voor de Keuken Kampioen Divisie. We blijven in elk geval met het kabinet in gesprek om gezamenlijk naar een betere oplossing te zoeken.”