Natuurlijke verschuivingen vinden plaats bij NAC

,,Vanaf de eerste dag gaat hij volle bak, hij heeft bewezen dat te kunnen volhouden", zegt trainer Mitchell van der Gaag over zijn spits. ,,Dan vinden binnen het team verschuivingen plaats. Hij heeft een missie voor zichzelf, een nieuw contract. Dat is alleen maar goed voor NAC. Negen goals bij een ploeg die bij de onderste drie staat; hij laat het zien.”

Evenals Mikhail Rosheuvel die door de veranderde speelwijze niet enkel meer over de rechterkant draaft. Hij is een van de mensen achter Te Vrede. ,,In het begin had hij moeite met zijn nieuwe rol, omdat hij niet meer aan de zijkant staat. Ik wilde hem een keer op links hebben; nu komt hij graag vanaf die kant naar binnen.” Het doelpunt tegen Sint-Truiden, Rosheuvel knalt vanaf links de bal in rechter kruising, is het gelijk van de trainer.