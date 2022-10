Naïef NAC zakt na derde nederlaag op rij weg in moeras van rechterrijtje

NAC is vrijdag op pijnlijke wijze voor de derde keer op rij onderuit gegaan in de Keuken Kampioen Divisie. ADO Den Haag was in het Rat Verlegh Stadion met 1-2 te sterk. Het wapen Thomas Verheydt bleek de Bredanaars te machtig.

De stemming in het Rat Verlegh Stadion was vlak voor de aftrap nog hoopgevend. Geen Mijn Sanseveria, Polonaise Hollandaise of Jij denkt maar dat je alles mag van mij, maar wat harde techno-klanken zweepten de achterban van NAC op voor Annie van Hooijdonk de opstellingen oplas. Het leek een inspirerende werking te hebben op het elftal van trainer Robert Molenaar en de bijna achttienduizend mensen op de tribune.

De oefenmeester had zijn elftal omgegooid na de drie nederlagen op rij. Aanvaller Jesaja Hermann speelde op de rechterflank, de van een schorsing teruggekeerde Anselmo Mac Nulty en Sabir Agougil vervingen Tijs Velthuis en Javier Vet. Jeugdinternational Ezechiel Banzuzi raakte zijn plaats eveneens kwijt. NAC speelde voor de verandering op het middenveld met de punt naar voren, in plaats van naar achteren, om meer controle te genereren. En dat leek te werken.

Kopwonder Verheydt pijnigt NAC

Drie minuten had NAC nodig om het toch al levendige publiek op te laten veren. Jort van der Sande was direct bij de les en kopte een uitstekende voorzet van Velanas achter ADO-doelman Hugo Wentges (1-0). Het was een gevolg van een vurig begin. NAC pakte de Haagse ploeg van trainer Dirk Kuyt bij de keel en leek klaar om de dolende tegenstander (15e op de ranglijst) pijn te gaan. doen. Maar in die snode plannen was even geen rekening gehouden met Verheydt.

Terwijl de gasten naar achteren werden gedrukt was één uitval genoeg om het werk van NAC weer ongedaan te maken. Linksback Fabio Di Michele Sanchez gaf ADO-aanvaller Xander Severina alle tijd en ruimte om een perfecte voorzet af te leveren. Dat deed de aanvaller en hij vond het hoofd van de meedogenloze Verheydt (1-1). Even zakte de moed de thuisploeg in de schoenen, maar met twee opgelegde mogelijkheden voor Velanas kreeg het het momentum terug. Toch liet de ploeg van Molenaar zich wéér in de luren leggen toen het niet nodig was. En weer was het Verheydt die in alle vrijheid raak kon koppen (1-2). Een mokerslag die NAC in de eerste helft niet meer te boven kwam.

Tandeloos offensief houdt NAC niet uit rechterrijtje

In de tweede helft verving Thomas Marijnissen de teleurstellende Hermann. De Bredanaar kreeg een volle helft de kans zich te laten zien aan zijn eigen achterban en Molenaar. NAC had ook weer veelvuldig de bal, maar het eerste grote gevaar vond achter eigen doelman Roy Kortsmit plaats. Severina raakte met een geweldige uithaal de lat. Tegen het uur was het juist Marijnissen die tot twee keer toe de duimschroeven aandraaide. Eerst trof de pijlsnelle aanvaller Wentges, daarna ging zijn poging rakelings voorlangs. Een signaal voor de tribunes om een tandje bij te schakelen.

Toch was het, ondanks alle goede bedoelingen, wederom NAC dat ontsnapte. Dit keer raakte Severina de paal, terwijl Kortsmit in de rebound zijn ploeg in de wedstrijd hield. NAC kon daar weinig tegenover stellen. Ook niet toen Molenaar Ayouba Kosiah en Banzuzi bracht om de gelijkmaker te forceren. Daardoor liep zijn knokkende ploeg naïef in het bekende mes van ADO Den Haag: het hoofd van Verheydt. Nederlaag nummer drie op rij, terwijl de Parel van het Zuiden weggezakt is tussen de middelmaat van het rechterrijtje van de Keuken Kampioen Divisie.

NAC - ADO Den Haag 1-2 (1-2) - 1-0 Van der Sande, 1-1 en 1-2 Verheydt

Opstelling NAC: Kortsmit; Lucassen, Mac Nulty (87. Vet), Velthuis, Di Michele Sanchez; Plat (78. Banzuzi), Agougil, Velanas; Hermann (46. Marijnissen), Van der Sande, De Rooij (78. Kosiah).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.