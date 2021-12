NAC zorgt voor daverende bekerstunt en schakelt FC Utrecht uit dankzij late goal Kotzebue

NAC heeft voor een stunt van formaat gezorgd. De Bredase eerstedivisionist schakelde eredivisionist FC Utrecht uit en overwintert in het bekertoernooi. Thom Haye nam zijn ploeg bij de hand, invaller Vieiri Kotzebue was de gevierde man met zijn winnende treffer in blessuretijd: 3-2.

Na de loting werd er al uitgekeken naar een heet bekeravondje. Zoals dat het geval was in de eerste ronde tegen VVV (1-1, NAC won na strafschoppen). Dat zou de ploeg nodig hebben tegen een tegenstander van formaat zoals FC Utrecht. Maar niks van dat, geen kolkend stadion, maar lege tribunes. Geen vocale hulp, het moest vanuit het team zelf komen in de tweede ronde.

De Graaf had een aantal verrassingen in petto. Zo koos hij ervoor om de nummer zes van de eredivisie te bestrijden zonder vleugelspelers. Jarchinio Antonia was niet fit, Kaj de Rooij begon op de bank. De trainer wilde het met een versterkt middenveld proberen. Achter spits Boris van Schuppen stonden Ralf Seuntjens en Ezechiel Banzuzi, daarachter drie controleurs: een basisplaats was er voor Sabir Agougil. Achterin ontbrak Danny Bakker vanwege trieste familieomstandigheden, zijn plek was voor Colin Rösler.

Kans Agougil

Het begin was aardig van NAC. Twintig, vijfentwintig minuten stond het goed. Defensief gaf de Bredase ploeg weinig weg. De ploeg had zelfs op voorsprong kunnen komen toen Agougil vrij stond in het vijandelijke zestienmetergebied. Hij raakte de bal echter totaal verkeerd.

Vijf minuten later leek het in te storten. Welat Cagro veroorzaakte een strafschop, maar toen was daar weer erkend penaltykiller Nick Olij. De doelman koos de goede hoek en keerde de inzet van Adrián Dalmau. Slechts een kleine opsteker want nog voor rust kwam Utrecht op voorsprong. Mike van der Hoorn kon ongedekt raak koppen uit een corner. NAC kwam vervolgens niet meer in het spel voor.

Fabuleuze vrije trap

Dat zag De Graaf, die in de rust twee wissels doorvoerde. De Rooij en Odysseus Velanas voor Van Schuppen en Agougil. Het pakte niet verkeerd uit. Velanas soleerde richting het doel en werd neergelegd: vrije trap. Thom Haye etaleerde zijn klasse en schoot vanaf zeker dertig meter magnifiek raak: in de bovenhoek, via de lat. Plots stond het 1-1.

FC Utrecht liep zich stuk op een Bredase muur en NAC wachtte geduldig op een foutje. Dat gebeurde in de 70ste minuut. Knullig balverlies van de eredivisionist werd hard afgestraft. Haye kwam het zestienmetergebied binnen en schoot raak in de korte hoek: 2-1.

Een bekerstunt leek aanstaande. Eerst ontsnapte Utrecht aan de 3-1 toen Velanas de paal raakte. Vervolgens kegelde doelpuntenmaker Van der Hoorn Banzuzi omver en kon hij gaan douchen. Maar met tien man kwam Utrecht alsnog langszij. Anastasios Douvikas zorgde vier minuten voor tijd voor de 2-2. Een verlenging dreigde, maar dat was buiten invaller Vieiri Kotzebue gerekend. De rappe aanvaller werd door regisseur Haye weggestuurd met buitenkant rechts en uiterst koel: 3-2. Een stunt van jewelste, cupfighter NAC kan het dus ook in een leeg stadion.

Opstelling NAC: Olij; Rutten (67. Ligeon), Rösler, Malone, Mashart; Haye, Cagro, Agougil (46. Velanas); Banzuzi (90. Kotzebue), Seuntjens; Van Schuppen (46. De Rooij).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.