NAC zonder zieke Van der Gaag naar Sparta Nijkerk

,,Ook al zou het de laatste tijd goed gaan, is zo’n wedstrijd nooit makkelijk weet ik uit ervaring”, zegt trainer Ruud Brood in aanloop naar het bekerduel met de amateurs van Sparta Nijkerk. ,,Maar we moeten het ook niet moeilijker maken dan het is.”

Voor het eerst sinds het seizoen 2010/2011 moet NAC, ten koste van een derdedivisionist, weer eens overwinteren in het bekertoernooi. ,,Voor hen is het de wedstrijd van het jaar. Wij daarentegen moeten doen wat we moeten doen en dat is dus winnen. Dat wordt van ons verwacht. Elk ander resultaat wordt niet gewaardeerd. De spelers willen zelf ook dolgraag door bekeren, we hebben niet voor niets van Emmen gewonnen.”

Grieperig

Jordan van der Gaag is er niet bij in Nijkerk. ,,Hij is ziek naar huis gegaan”, zegt Brood die verder aangeeft dat sommige spelers met klachten uit de wedstrijd met FC Den Bosch (1-2-nederlaag) zijn gekomen. ,,Jethro was gisteren wat grieperig, voelde zich wat minder, maar is er nu weer bij.” Na zijn invalbeurt van een klein half uur vrijdag kan Javier Noblejas woensdag Jethro Mashart aflossen als linksback.

De krachtmeting in de eerste ronde met FC Emmen (3-2-zege) dient als referentiekader voor NAC. ,,In alle facetten was er toen een behoorlijke discipline en arbeid. Het hoeft niet allemaal met mooi voetbal te zijn, we waren toen ook minder aan de bal. Dat zal morgen anders zijn. Sparta Nijkerk heeft snelheid op de flanken en is sterk in de omschakeling”, zegt Brood die zaterdag de koploper van de derde divisie rechtstreeks aan het werk heeft gezien.

,,Ze staan dik bovenaan en hebben een aantal ervaren jongens uit het betaalde voetbal. Zij willen natuurlijk boven zichzelf uitstijgen. Je weet hoe het gaat in het amateurvoetbal: het is rennen, vliegen en de duels aangaan. Wij moeten de energie leveren die gevraagd wordt in een bekerwedstrijd, goed zijn aan de bal en geconcentreerd zijn. Het is belangrijk dat we doorgaan in de beker.”