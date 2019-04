NAC zonder Palmer-Brown tegen Feyenoord, Damen logische vervanger

Inzicht

De ergernis over het matte spel in met name de eerste helft tegen Fortuna Sittard gekoppeld aan het missen van grote kansen en de onkunde bij de verdedigers leidde tot veel frustratie afgelopen zondag. ,,Met vier punten (VVV 1-1 en Excelsior 1-2) creëerden we een nieuw verwachtingspatroon. Dat zorgde voor hoop. Ik denk dat als we de gelijkmaker hadden gemaakt tegen Fortuna, we erover heen waren geknald", zegt Brood. ,,Kwaliteit, overzicht, inzicht; dat zal allemaal wel. We trainen veel op afwerken op het doel, maar hebben te veel nodig om te scoren. We schieten onszelf in de voet. De teleurstelling is daarom groter als we de wedstrijd verliezen.”