NAC zonder Malone en Haye tegen FC Den Bosch: ‘Wil een team zien dat domineert en de tegenstander de wil oplegt’

Door Rutten als controlerende middenvelder te gebruiken, is er ruimte voor Jethro Mashart om als linksback zijn intrede te doen. Centraal achterin houdt Steijn vast aan Colin Rösler en Ramon Hendriks. De maandag goed ingevallen Roger Riera begint op de bank. ,,Riera mag weg. Hij wil zelf ook weg omdat hij niet speelt. Dus kijken we naar de toekomst.”

Quote Je hoopt dat wat hij op de trainingen laat zien, dat hij dat ook in de wedstrij­den laat zien Steijn over De Rooij

In stadion De Vliert, met Wesley Sneijder hoogstwaarschijnlijk op de tribune aangezien de recordinternational de Bosschenaren misschien gaat helpen, moet NAC beter voor de dag komen dan tegen Jong PSV (1-1). ,,Ik wil een fris team zien, een team dat domineert en de tegenstander de wil oplegt”, zegt Steijn. ,,Alleen tegen Jong Ajax (4-0) en Excelsior (0-3) was het echt overtuigend. Dat is wat ik wil zien.”

Tekort

De rode lijn van dit seizoen is dat NAC tegen laagvliegers als TOP Oss en FC Dordrecht de grootst mogelijke moeite heeft om de wedstrijden met goed voetbal in Bredaas voordeel te beslissen. ,,Ik vind dat wij onszelf tekort doen in dat soort potten. Maar ook dat we niet goed genoeg spelen om onze wil op te leggen. Wij hadden het verdiend om te winnen van Jong PSV, maar het was niet overtuigend genoeg. Dat was tegen Dordrecht en Telstar ook het geval. Tegen Den Bosch moeten wij laten zien dat wij NAC zijn, dat we vierde staan en ondanks de grote achterstand naar boven kijken. Op een overtuigende manier.”

Steijn kijkt eerder naar Cambuur en Almere City dan naar nummer acht Telstar met wie het gat kleiner is dan met de nummers één en twee. ,,Dat zijn we aan onze stand verplicht. Daar moeten we naar toe. De play-offs gaan we zeker halen.”

Quote Immers was maandag een van onze betere mensen. Hij is iemand die het voortouw neemt. Blij dat hij de moeilijke periode heeft afgesloten Steijn

Vertrouwen en tijd

De beste versie van Kaj de Rooij wil Steijn naar boven halen door hem het vertrouwen te blijven geven. ,,Je hoopt dat wat hij op de trainingen laat zien, dat hij dat ook in de wedstrijden laat zien. Daar wachten we met z’n allen op. Tegen Jong PSV was hij heel vlak. Kaj heeft wat aanpassingsproblemen gehad. Op een ongelukkig moment in de ploeg gekomen, net toen we met corona te maken kregen. Van ons krijgt hij alle vertrouwen en alle tijd om te tonen waarom wij hem gehaald hebben.”

Verder is de trainer content met de wederopstanding van Lex Immers, de routinier die lange tijd de naweeën had van het coronavirus. Tegen FC Den Bosch is hij de aanvoerder van NAC. ,,Immers was maandag een van onze betere mensen. Hij is iemand die het voortouw neemt. Blij dat hij de moeilijke periode heeft afgesloten.”

NAC is nog steeds zonder Michaël Maria die wacht op het vertrek van Javier Noblejas. De Spanjaard krijgt vandaag echter te horen wat de ernst van zijn blessure is, de contractontbinding vergt daardoor meer tijd dan aanvankelijk de verwachting was.

Mogelijke opstelling

Olij; Schouten, Rösler, Hendriks, Mashart; Fiorini, Rutten, Immers; De Rooij, Van Hooijdonk en El Allouchi.