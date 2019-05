NAC zonder Kastaneer in Heerenveen, zieke Kali en Rosheuvel wel op tijd fit

Trainer Ruud Brood houdt de moed erin, misschien wel tegen beter weten in. ,,We beseffen dat het zwaar wordt, maar ik leg mij niet bij voorbaat neer bij degradatie.” Als Excelsior, dat met nog twee wedstrijden te gaan vijf punten meer heeft plus een aanmerkelijk beter doelsaldo, van Heracles wint valt het doek. Verliezen de Rotterdammers, die zeventiende staan op de ranglijst, dan houdt NAC een miniem kansje over het bereiken van de play-offs. De Bredanaars moeten hoe dan ook Heerenveen verslaan, ieder ander resultaat is funest.

De lentestop van 2,5 week voelde apart aan voor Brood en zijn spelers. ,,Een lange periode, dat maakte het soms wat onwerkelijk, omdat dit de fase is waarin de beslissingen normaal moeten vallen. Het is moeilijk, omdat het ritme onderbreekt.” De keuze om geen oefenwedstrijd in te plannen, was een bewuste. ,,De beloften hebben in die periode twee keer gespeeld met veel spelers van de onder 19 dat zelf ook in actie kwam. Daarnaast hadden we wat jongens met klachten.”