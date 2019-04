NAC zonder de linksbacks Leigh en Gersbach naar Fortuna Sittard

Voor het duel met Fortuna Sittard op eerste paasdag (14.30 uur) heeft Brood twee alternatieven met rechtsback Pele van Anholt en jeugdspeler Jethro Mashart die zijn wedstrijden doorgaans afwerkt bij onder 19. ,,Daar denk ik over na. Het zou te vroeg kunnen zijn voor Jethro. Hij is een jonge jongen die graag wil, maar moeite heeft met positioneel verdedigen. Het gaat sneller en het is fysieker.” Brood wil ermee zeggen dat Mashart nog niet volgroeid is, dat hij de jeugdige naïviteit van zich af moet schudden. ,,Je moet ook spelers hebben die gewend zijn om tegen volwassen gasten te spelen. Dan zoeken wij naar meer stabiliteit.”

Ilic

Over de veelbesproken keuze op het middenveld tegen FC Emmen, Mounir El Allouchi in plaats van Luka Ilic, is Brood helder. ,,Ilic was nog niet zover. Met Mounir wilden we meer stabiliteit vanuit het middenveld. Het is nu gebleken dat Ilic en Lundqvist beiden erg aanvallend ingesteld zijn. Ik kan ze samen op stellen, maar niet zoals ik tegen Emmen heb gedaan. Ze stonden overal en nergens, dan heb je alleen Kali tegenover een viermans middenveld.”

Bij Jong NAC maakte Grad Damen, lang geblesseerd geweest dit seizoen, maandag een prima indruk. ,,Grad komt van ver. Hij heeft een goede drive en liet zien graag te willen winnen. Maar de posities zijn aardig bezet op het middenveld.” Dat geldt ook voor de vleugels voorin waarbij Brood met Mikhail Rosheuvel, Giovanni Korte, Gervane Kastaneer en Sullay Kaikai vier opties heeft. Laatstgenoemde speelde met Jong NAC maandag negentig minuten.

Omschakeling

Met Fortuna Sittard treft NAC zondag een tegenstander die de meest gepasseerde verdediging van de eredivisie (70 goals tegen) heeft. Maar ook een ploeg die van de onderste zeven teams met 46 doelpunten voor veruit het meest productief is. Negen van de laatste tien Limburgse treffers werden gemaakt voor rust. ,,Fortuna is goed in de omschakeling. We mogen onszelf niet voorbij lopen. Zij zullen fel beginnen, daar moeten wij op voorbereid zijn.” Brood wil dat zijn spelers waakzaam zijn en zich niet de kaas van het brood laten eten. ,,Het kan niet gebeuren dat in drie van de vier wedstrijden (VVV, Excelsior en FC Emmen) de eerste de beste bal die de tegenstander steekt, binnenvalt.”

Mogelijke opstelling: Van Leer; Karami, Koch, Palmer-Brown, Van Anholt; Kali, Lundqvist, El Allouchi / Ilic; Rosheuvel, Te Vrede en Korte.