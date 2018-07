NAC zoekt versterking voor de as, doelman hoogste prioriteit

Ze zaten in Made gebroederlijk naast elkaar; Luka Ilic, Mohammed Aminu en Erik Palmer-Brown. In actie kwamen de talenten van Manchester City zaterdag niet. Mitchell van der Gaag legt uit waarom: ,,We zijn afhankelijk van het papierwerk. Dat moet eerst in orde zijn.”

Pas als de benodigde documenten binnen zijn, mogen de City-spelers opgesteld worden in de oefenwedstrijden. Tot die tijd, kunnen ze alleen trainen. Vragend naar het wensenlijstje van de trainer, zegt Van der Gaag voor iedere linie versterking nodig te hebben. ,,Dat is dan wel inclusief de huurlingen van City, op dit moment dan. Maar zoals iedereen weet zijn er altijd verrassingen en buitenkansjes. In de as moet er sowieso wat bij, een keeper lijkt me duidelijk.”

Met Fabian Sporkslede en Pele van Anholt op rechts en Greg Leigh en Jurich Carolina op links zijn de backposities dubbel bezet. Centraal achterin heeft Van der Gaag met het huren van Palmer-Brown nu vier mandekkers, naast de Amerikaan ook Menno Koch, Daan Klomp en Karol Mets.

Concurrentie

Zaterdag liet de trainer doorschemeren dat de komst van een extra centrumverdediger niet uit te sluiten is. Verder struint de club de markt af naar een betrouwbare sluitpost die het team in ieder geval geen punten kost, zou een krachtpatser op het middenveld die grote delen van het veld bestrijkt niet misstaan, is een creatieve middenvelder (Paolo Fernandes) van harte welkom en kan spits Mitchell te Vrede wat concurrentie gebruiken.

Voorin op de vleugels zijn er voldoende opties met Mikhail Rosheuvel, Giovanni Korte aan de rechterkant en Gervane Kastaneer en Mounir El Allouchi vanaf links. Arno Verschueren, Gianluca Nijholt, Robbie Haemhouts houden zich in het midden op, terwijl daarachter jonge honden als Grad Damen, Marwin Reuvers en Jordan van der Gaag staan te trappelen van ongeduld.