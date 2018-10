NAC zoekt toenadering en praat met Van Hooijdonk

NAC krijgt veel spelers aangeboden: 'Maar daar is het nog te vroeg voor'

11 oktober De eerste seizoenshelft is niet eens over de helft, acht van de zeventien wedstrijden zijn gespeeld, als het in Breda al gaat over spelers die NAC in de winterstop een impuls moeten geven. ,,Als technische staf kijken we altijd waar we ons kunnen versterken."