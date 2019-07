NAC zoekt op de markt rendement en creativiteit: ‘Iemand rond Stokkers die goals maakt’

Dat het verlies in Rotterdam zaterdag niet hoger uitviel, is toe te schrijven aan doelman Nick Olij die als enige overeind bleef. Zijn collega Tim Coremans uit Etten-Leur hoefde zijn armen amper te strekken en had evengoed een snipperdag kunnen opnemen. ,,Het is duidelijk dat er rendement en creativiteit aan de bal, zeker in aanvallend opzicht, moet bijkomen. Iemand rond Finn (Stokkers, red.) die ook goals kan maken”, zei trainer Ruud Brood over het gebrek aan stootkracht. ,,Op de zijkanten hebben we nog geen creativiteit, diepgang en snelheid. Daar kijken we ook naar. We zijn niet zover als Sparta dat we kunnen werken aan bepaalde posities. Achterin staat het al wel met Roger Riera, Nacho Monsalve en de keeper.”